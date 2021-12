Rifiuti: Ama, da domani al 9 gennaio centri di raccolta per ingombranti aperti tutti i giorni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per inderogabili lavori di ristrutturazione, comunque in fase di ultimazione, resterà temporaneamente chiuso esclusivamente il Centro di Raccolta di via Martini, a Corviale, mentre riaprono al pubblico, per tutto il periodo del Piano straordinario di pulizia varato da Roma Capitale, altri tre Centri che erano totalmente chiusi (Tiburtina, Mostacciano e Laurentina). Per assicurare un servizio più efficiente alla cittadinanza è stato stabilito un rafforzamento del personale operativo presente e l'adeguamento dei livelli di coordinamento, con l'innesto di 40 addetti dedicati. Contestualmente, per agevolare il conferimento corretto dei rifiuti ingombranti e particolari più capillarmente e contrastare l’abbandono sul suolo pubblico, AMA nei fine settimana ha attivato anche un servizio a rotazione tramite Centri mobili nei municipi (ieri mattina si sono svolte raccolte straordinarie in Lungotevere di Pietra Papa, Maroi e Grottarossa, oggi invece in piazza Luigi Diodati). (segue) (Com)