Rifiuti: Ama, da domani al 9 gennaio centri di raccolta per ingombranti aperti tutti i giorni (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per assicurare lo svolgimento di tutte le operazioni in assoluta sicurezza, sia per gli utenti che per i lavoratori, Ama ricorda che l’accesso ai Centri di Raccolta è regolato e scaglionato in modo da consentire sempre il mantenimento delle distanze minime di sicurezza e, per questo, all’interno delle strutture è ammesso un solo veicolo per volta. Il conferimento dei materiali nei cassoni dedicati viene effettuato esclusivamente dall’utente che deve essere sempre munito di mascherina. Si ricorda infine che per disfarsi gratuitamente dei rifiuti ingombranti, elettrici, elettronici e di tutti quei materiali che, per dimensioni e tipologia, non devono essere conferiti nei cassonetti stradali, è possibile anche usufruire del servizio “Riciclacasa”, gratuito fino a 2 metri cubi, fornito su appuntamento. Per prenotare, basta chiamare lo 060606 o collegarsi sul sito web aziendale: al momento della prenotazione, viene richiesto il codice utente riportato in alto a destra nella bolletta della tariffa rifiuti e, con la modalità online, è possibile anche selezionare in autonomia i materiali da consegnare. (Com)