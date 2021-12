Spagna: ex premier Gonzalez, politica recuperi la centralità al di là differenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna in politica ha bisogno di recuperare la "centralità", l'interazione di diverse idee che rispettano l'esistenza di elementi comuni da preservare al di là delle differenze. La centralità è uno spazio di centro-destra e centro-sinistra che i tedeschi praticano molto bene. Lo ha affermato l'ex presidente del governo del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), Felipe Gonzalez, in un'intervista al quotidiano "Abc", sottolineando come molti cittadini sono "sconcertati" dalla crescente tensione politica che si respira nel Paese. "Mi manca la politica dei patti. E di patti trasversali, non patti intra-blocco, che è quello che stiamo vivendo attualmente. Capisco che ci sono governi che devono essere di coalizione, ma in quei governi c'è una Costituzione da rispettare e difendere", ha aggiunto l'esponente socialista. Gonzalez ha ammesso che governare in questo momento a causa dell'immensa incertezza provocata dalla pandemia del coronavirus "è una delle situazioni più complesse" che abbia mai vissuto, ammettendo di non voler essere nella situazione di guidare il Paese in questo momento. In merito alle risorse che la Spagna riceverà dall'Europa nell'ambito del Piano per la ripresa, Gonzalez ha invitato ad un impegno nel lavoro da parte di tutti, pubblico e privato, "altrimenti non sfrutteremo i fondi e non andremo avanti". In riferimento alla diffusione delle nuove varianti del coronavirus l'ex premier socialista ha spiegato che verranno dall'Africa, dall'America Latina o dalle parti meno sviluppate dell'Asia. "Quindi, se non siamo solidali, cerchiamo almeno di essere egoisti intelligenti. Cerchiamo di fermare questa pandemia". (Spm)