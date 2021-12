Usa: Putin invia condoglianze a Biden per vittime dei tornado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin ha inviato le sue condoglianze all'omologo degli Stati Uniti, Joe Biden, per le "tragiche conseguenze" dei tornado in diversi Stati degli Stati Uniti. "Caro signor presidente, accetti le (nostre) sincere condoglianze per le tragiche conseguenze dei tornado che hanno colpito il Kentucky e un certo numero di altri Stati", ha detto Putin nel suo messaggio. Nella tarda serata di venerdì e sabato, una serie di tornado ha attraversato gli Stati Uniti lasciando dietro di sé una scia di distruzione e vittime. Nel solo Kentucky, il bilancio delle vittime potrebbe superare le 100 persone. (Rum)