Fecondazione: Meloni, figli non si comprano a supermercato

- I figli "non si comprano al supermercato, per poi magari abbandonarli come fossero giocattoli rotti quando non ci servono più, come è accaduto. Questa non è modernità, è barbarie". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla giornata conclusiva di Atreju, la convention del partito organizzata a Roma. "Combattere la discriminazione contro gli omosessuali, non c'entra niente con l'identità biologica", ha aggiunto. (Rin)