Francia: indipendenza Nuova Caledonia, al referendum vince il no con il 96 per cento dei voti

- Gli abitanti della Nuova Caledonia, territorio francese nel sud del Pacifico, hanno respinto con il 96,2 per cento dei voti la proposta di indipendenza dalla Francia nel terzo e ultimo referendum sull’indipendenza da Parigi tenuto oggi. Lo riferiscono i media francesi riportando i risultati dell’86 per cento dei voti scrutinati. L’affluenza è stata molto bassa, dopo che i sostenitori dell’indipendenza hanno lanciato un appello a boicottare l’appuntamento elettorale. Gli indipendentisti, rappresentati principalmente dal Fronte di liberazione azionale kanak socialista (Flnks), avevano chiesto nei giorni scorsi al governo un rinvio dello scrutinio a causa della crisi del coronavirus. Le due precedenti votazioni si erano tenute nel 2018 e nel 2020 come previsto dagli accordi di Noumea con una vittoria del "no" all'indipendenza che ha incassato rispettivamente il 56,7 e 53,3 per cento. (Frp)