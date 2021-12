© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da Ravanusa arrivano immagini e notizie drammatiche. Il Movimento cinque stelle si stringe alle persone coinvolte e ai familiari delle vittime", scrive il presidente Giuseppe Conte su Facebook. "Il nostro ringraziamento va a tutte le forze in campo che in queste ore si stanno adoperando per garantire i soccorsi", aggiunge. (Rin)