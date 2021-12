Francia-Italia: Rinaudo (Trenitalia), rispetto a Sncf facciamo la differenza sul servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia Trenitalia potrà fare la differenza rispetto alla Società nazionale delle ferrovie francesi (Sncf) soprattutto "sul servizio". Lo ha detto in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Parisien", l'amministratore delegato di Trenitalia France, Roberto Rinaudo. L'operatore lancerà il 18 dicembre prossimo la prima tratta tra Parigi e Milano nell'ambito dell'apertura alla concorrenza del mercato francese. "La nostra flotta è recente, data del 2014, ed è tecnologicamente avanzata", spiega il dirigente, ricordando che un Frecciarossa può arrivare fino a 360 chilometri orari e "rispetta le norme ambientali". "Trenitalia France è una società francese", ricorda l'amministratore delegato, sottolineando che i 150 collaboratori sono quasi tutti francesi. "La metà del personale viene da Thello, l'altra metà è stata assunta e formata", spiega l'amministratore delegato. In merito al lancio di nuove linee in Francia, Rinaudo spiega che l'azienda sta effettuando degli studi ma al momento non c'è "niente di concreto". (Frp)