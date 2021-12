Libia: Unsmil accoglie con favore arrivo consigliere speciale Williams a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) accoglie con favore l’arrivo del consigliere speciale della per la Libia Stephanie Williams a Tripoli. Lo riferisce una dichiarazione rilasciata da Unsmil, secondo la quale Williams “guiderà gli sforzi di mediazione e lavorerà con gli attori libici, regionali e internazionali per perseguire l'attuazione dei tre percorsi di dialogo intra-libico e sostenere lo svolgimento delle elezioni presidenziali e parlamentari”. “Williams lavorerà con gli attori libici per aiutarli a sostenere lo slancio creato per le elezioni nazionali dall'affluenza alle urne senza precedenti, dalla distribuzione riuscita delle tessere elettorali e dalla registrazione di un numero elevato di candidati presidenziali e parlamentari”, prosegue la dichiarazione, elogiando il lavoro dell’Alta commissione elettorale della Libia che “ha ottenuto progressi significativi durante i preparativi tecnici del processo elettorale nonostante le sfide”. “I libici hanno sofferto abbastanza a lungo a causa del conflitto, della frammentazione e della divisione delle istituzioni. Il popolo libico merita l'opportunità di scegliere i propri leader attraverso le urne”, ha riferito la nota. “Lavorando in stretta collaborazione con il consigliere speciale e altri partner internazionali, l’Unsmil continuerà a sostenere un processo elettorale in grado di fornire unità, stabilità e istituzioni legittime al Paese”, ha concluso.(Res)