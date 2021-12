Covid: Oms, oltre mezzo miliardo di persone spinte in povertà per pagare cure sanitarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di mezzo miliardo di persone sono spinte in condizioni di estrema povertà perché devono pagare i servizi sanitari di tasca propria a causa della pandemia di Covid-19, che ha sovraccaricato le strutture sanitarie. Lo rivela uno studio dell’Organizzazione mondiale delle sanità (Oms) e della Banca mondiale, secondo cui la pandemia sta cancellando due decenni di progressi verso una copertura sanitaria universale. Nel 2020, si legge, la pandemia ha portato i servizi sanitari oltre il loro limite. Di conseguenza, ad esempio, la copertura vaccinale è diminuita per la prima volta in dieci anni e sono aumentati i decessi per tubercolosi e malaria. La pandemia ha anche innescato la peggiore crisi economica dagli anni '30, rendendo sempre più difficile per le persone pagare le cure. "Non c'è tempo da perdere", ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms. “Tutti i governi devono immediatamente riprendere e accelerare gli sforzi per garantire che tutti i loro cittadini possano accedere ai servizi sanitari senza timore delle conseguenze finanziarie. Ciò significa rafforzare la spesa pubblica per il supporto sanitario e sociale e aumentare l'attenzione sui sistemi di assistenza sanitaria di base in grado di fornire cure essenziali vicino a casa”. Questa volta, ha aggiunto, “dobbiamo costruire sistemi sanitari abbastanza forti da resistere a shock, come la prossima pandemia, e rimanere sulla rotta verso una copertura sanitaria universale”. "Anche prima che la pandemia di Covid-19, quasi un miliardo di persone spendeva più del 10 per cento del proprio budget familiare per la salute", ha affermato per parte sua Juan Pablo Uribe, direttore per la salute, la nutrizione e la popolazione presso la Banca mondiale. Già prima della pandemia, mezzo miliardo di persone venivano spinte nella povertà estrema a causa delle spese destinate all'assistenza sanitaria. (Nys)