- "Non ho bisogno di istituzionalizzarmi, sono presidente di un partito stimato per essere il primo o il secondo partito italiano". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Le patenti me le danno gli italiani", ha aggiunto. (Rin)