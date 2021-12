© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parlo sempre con Letta, ma non vuol dire che non sia un'avversaria di Letta", ha chiarito la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Con Letta parliamo e parleremo. E' il gioco democratico", ha aggiunto. (Rin)