Sindacato: Bombardieri (Uil) a Sbarra, da Cisl esigiamo rispetto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho molto rispetto per le posizioni della Cisl, ma esigo altrettanto rispetto per le nostre posizioni e ricordo che in questo Paese non c'è un sindacato unico". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a "Mezz'ora in più" su Rai3 replicando alle critiche mosse dal leader della Cisl, Luigi Sbarra, che aveva attaccato lo sciopero indetto per il prossimo 16 dicembre da Cgil e Uil. "Non serve un profilo sindacale antagonista, massimalista e mi faccia dire populista. La mobilitazione generale è incomprensibile nelle motivazioni e nelle ragioni in una fase in cui il confronto con il governo è aperto", aveva detto Sbarra. (Rin)