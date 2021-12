© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se le forze politiche non capiscono che il 50 fino al 70 per cento di coloro che stanno male nelle zone periferiche non vanno a votare, vuol dire che non si sentono rappresentati". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Non stiamo scioperando solo per i lavoratori" e "mi auguro che forze politiche ascoltino", ha aggiunto. (Rin)