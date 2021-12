Siria: inviato Onu Pedersen, volontà Usa, Paesi arabi ed europei ad aprirsi verso Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si percepisce la volontà da parte degli Stati Uniti e di diversi Paesi arabi ed europei di aprirsi nei confronti della Siria. Lo ha dichiarato l’inviato speciale delle Nazioni Unite per la Siria, Geir Pedersen, durante la sua ultima visita a Damasco. Durante il tour, l’inviato Onu ha incontrato il ministro degli Esteri siriano Faisal Miqdad per discutere delle prossime sfide che la Siria deve affrontare. "Abbiamo avuto discussioni importanti che sono durate per più di due ore e abbiamo toccato diversi dettagli e le sfide che la Siria deve affrontare per quanto riguarda la situazione militare, economica e umanitaria", ha affermato Pedersen. "Certo, abbiamo discusso della strada politica ad essi correlata", ha proseguito Pedersen, aggiungendo che le discussioni con il ministro degli Esteri sono state “buone e profonde”, e non c'è ancora una data per un nuovo round di negoziati a Ginevra. "Ho visto nelle mie discussioni con funzionari arabi, statunitensi ed europei la possibilità di un’aperturà verso Damasco", ha concluso. Da parte sua, Miqdad ha condannato il ruolo “sovversivo della Turchia e le sue pratiche aggressive e disumane”.(Res)