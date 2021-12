Legge Bilancio: Bombardieri (Uil), parliamo più noi con operai che Bonomi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'attacco del presidente di Confindustria dura da questa estate e noi non abbiamo reagito, ma ad un certo punto difendo la mia organizzazione". Lo ha detto il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a "Mezz'ora in più" su Rai3. Carlo Bonomi ha detto che trascorrerà la giornata dello sciopero in fabbrica con i suoi operai, "lui non ha una fabbrica con operai, forse ci ha parlato poco, forse ci abbiamo parlato più noi" con gli operai, ha sferzato Bombardieri. (Rin)