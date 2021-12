Legge Bilancio: Landini (Cgil), decisione sciopero non si prende a cuor leggero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non sto soffrendo per le critiche allo sciopero" che "non è una decisione che uno prende a cuor leggero". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a "Mezz'ora in più" su Rai3. "Al governo da mesi abbiamo presentato piattaforme scritte con le nostre richieste", ma il governo "ci ha comunicato che la maggioranza ha già trovato la sua posizione senza tener conto delle nostre richieste. E' evidente che c'è un cambiamento", ha aggiunto. (Rin)