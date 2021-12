Libia: presidente parlamento facente funzione Al Nuwairi convoca sessione domani a Tripoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti facente funzione, Fawzi al Nuwairi, ha convocato per domani a Tripoli i membri del parlamento libico per una sessione consultiva riguardo gli ultimi sviluppi nel processo politico del Paese. Lo rende noto una dichiarazione pubblicata sul sito della Camera dei rappresentanti. Ieri l’Alta commissione elettorale della Libia ha posticipato la pubblicazione della lista definitiva dei candidati alle elezioni presidenziali, due settimane prima delle elezioni che dovrebbero tenersi il 24 dicembre. La Commissione non ha specificato una nuova data per la pubblicazione della lista, ultimo passo prima dell’inizio della campagna elettorale. Tuttavia, l'Alta commissione elettorale nazionale ha dichiarato che deve ancora "adottare alcune misure giudiziarie e altre misure legali prima di procedere con l'annuncio della lista finale dei candidati e passare all'annuncio dell'inizio della fase della campagna elettorale". "Data la delicatezza di questa fase", la commissione "sarà desiderosa di esaurire tutti i contenziosi per garantire che le sue decisioni siano conformi alle sentenze emesse in essa", ha proseguito.(Lit)