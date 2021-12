Covid: nel Lazio 1.965 nuovi casi con 816 contagi a Roma, 3 decessi e oltre 42mila test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi nel Lazio "su 15.878 tamponi molecolari e 26.426 tamponi antigenici per un totale di 42.304 tamponi, si registrano 1.965 nuovi casi positivi (+220), sono 3 i decessi (-7), 782 i ricoverati (+8), 112 le terapie intensive (+4) e +1.015 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,6 per cento. I casi a Roma città sono a quota 816. superata la quota dei 10 milioni di vaccini somministrati e di questi 1,2 milioni sono terze dosi pari ad oltre il 25 per cento della popolazione. Bisogna mantenere alta l'attenzione, ieri oltre 48 mila vaccinazioni, il 45 per cento in piu' del target".Così l'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l'ospedale Pediatrico Bambino Gesù. (segue) (Rer)