Milano: Giunta comunale approva delibera per ampliamento platea beneficiari dei Buoni Viaggio Taxi

- Ampliamento della platea dei beneficiari e rimborso della quota massima consentita sulla spesa della corsa. È questa la decisione presa dalla Giunta comunale sui Buoni Viaggio Taxi entrati in vigore lo scorso maggio, approvata tramite una delibera, che modifica le linee di indirizzo per la concessione delle agevolazioni tariffarie del servizio taxi e noleggio con conducente. Da lunedì 13 al 31 dicembre, i Buoni Viaggio, utilizzabili su taxi e veicoli Ncc (auto pubblica a noleggio con conducente) aderenti all'iniziativa, rimborseranno la quota massima prevista sulla singola corsa, fino a 20 euro a viaggio, e fino a 200 euro complessivi a persona. "Abbiamo scelto di allargare a più persone la possibilità di usufruire di questo servizio e portare il rimborso al massimo previsto dalla legge per incentivare l'utilizzo di una misura che consente di muoversi meglio, soprattutto alle categorie più fragili, utilizzando e valorizzando i taxi, servizio complementare al trasporto pubblico locale. Abbiamo già programmato un incontro con i rappresentanti dei tassisti per confrontarci con loro e promuovere l'adesione all'iniziativa. Ci auguriamo che il Governo accolga la richiesta di proroga dei termini affinché questo utile servizio possa continuare anche nel 2022", spiega in un comunicato Arianna Censi, assessore comunale alla mobilità. Sino ad oggi, hanno potuto beneficiare di questa opportunità i cittadini residenti a Milano con mobilità fisica ridotta, con patologie accertate, anche temporanee, le persone affette da patologie accertate e persone soggette a terapie salvavita. Oltre alle persone appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica, per esempio dove uno dei componenti svolge attività lavorative appartenenti a codici Ateco soggette a limitazioni sul contenimento della diffusione del virus e tutti i cittadini in stato di bisogno, con un Isee pari o inferiore a 28mila euro e persone disoccupate o in cassa integrazione. Ora a questo elenco si aggiungono le donne in gravidanza, le persone a partire dal 65esimo anno di età, le persone affette da malattie che necessitano di cure continuative. Altra novità è che ora, per tutti, il beneficio è valido anche se accompagnati.