Milano: Giunta comunale approva delibera per ampliamento platea beneficiari dei Buoni Viaggio Taxi (2)

- "La distanza, unita ai rischi dovuti all'emergenza pandemica può costituire un ostacolo per molte persone che hanno bisogno di raggiungere servizi essenziali, tra cui le sedi dell'anagrafe o dei Municipi. In questo modo offriamo ad anziani, fragili e donne incinte la possibilità di raggiungerle, in modo più sicuro e agevole. Può essere utilizzato persino per portare un saluto ai propri cari al cimitero, una difficoltà che in molti cittadini e cittadine mi hanno segnalato. Mi unisco all'appello della mia collega Censi, augurandomi che il servizio venga prorogato per tutto il prossimo anno", aggiunge l'assessore ai servizi civici Gaia Romani. Il sistema, affidato a Telepass, richiede per il cittadino beneficiario del servizio di essere in possesso della tessera sanitaria ovvero del numero di codice fiscale, e per i taxi di aver scaricato una app. Per coloro che si sono già iscritti alla piattaforma del Comune, la nuova opzione partirà in automatico, per i nuovi utenti sarà necessario iscriversi al servizio attraverso la piattaforma disponibile all'indirizzo https://formshd4.comune.milano.it/pages/buoniviaggio/index.jsp, rilasciando i propri dati anagrafici e autocertificando la propria appartenenza ad una delle categorie beneficiarie dell'agevolazione. L'utente riceverà quindi una mail di attivazione e quando vorrà usare l'agevolazione sarà sufficiente mostrare la tessera sanitaria al tassista, il quale grazie all'app già scaricata sul cellulare, inserirà il codice fiscale dell'utente per la verifica e a fine corsa inserirà il costo del viaggio. Al momento sono quasi 3mila i taxi aderenti e oltre 500 i beneficiari che hanno effettuato oltre 36mila viaggi, fruendo complessivamente di buoni viaggio per un valore circa 315mila euro. (Com)