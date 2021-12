Roma: a bordo dei bus e in attività ristorazione senza regolare green pass, 9 persone sanzionate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sanzionati anche il titolare, un dipendente e un avventore di un’attività di ristorazione in zona Castro Pretorio, tutti cittadini etiopi, risultati sprovvisti di valida certificazione verde. A carico dei sanzionati, i carabinieri hanno elevato una multa di 400 euro a testa. Nell’ambito degli stessi controlli, 4 cittadini romeni di età compresa tra i 39 e i 57 anni, tutti con precedenti, sono stati sorpresi a bordo del bus linea 23 dai Carabinieri del Comando Roma piazza Venezia, subito dopo aver sfilato il portafogli dalla borsa di una passeggera proveniente da Arezzo e in visita a Roma. Per loro è scattato l’arresto con l’accusa di furto aggravato in concorso e la sanzione prevista per il mancato possesso del Green pass. (Rer)