Russia-Usa: Cremlino, Stati Uniti sembrano "sinceramente convinti" di "invasione russa" in Ucraina

- Gli Stati Uniti sembrano sinceramente convinti che le accuse "sull'invasione russa" dell'Ucraina siano vere. Lo ha detto domenica il portavoce del Cremlino Dmitrj Peskov, durante un intervento all'emittente "Rossija 1". "Sembra che gli americani siano già arrivati ​​a credere che non si tratti di una falsa campagna di informazione, ma di verità evangeliche", ha aggiunto Peskov affermando che il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha parlato di "invasione" dell'Ucraina durante il suo recente incontro in videoconferenza con il presidente russo Vladimir Putin. Il portavoce del Cremlino ha spiegato che Putin ha risposto a Biden che "le forze russe sono schierate in Russia e non rappresentano una minaccia per nessuno". Inoltre Peskov ha dichiarato che "non è chiaro" se l'amministrazione del presidente degli Stati Uniti sia più coerente nel seguire i suoi accordi, rispetto a quelli dei suoi predecessori. Il portavoce ha anche affermato che Mosca e Washington hanno diverse interpretazioni" di cosa siano le cosiddette linee rosse", il che rappresenta un "grave disaccordo tra le due parti". (Rum)