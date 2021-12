© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Appello del Santo Padre questa mattina dopo la recita dell’Angelus, per il dialogo in Ucraina "Desidero assicurare la mia preghiera per la cara Ucraina, le sue chiese, le sue comunità religiose e il suo popolo - ha detto Francesco - perché le tensioni siano risolte attraverso un serio dialogo internazionale e non le armi".(Civ)