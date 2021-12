Libano: ministro Economia in visita a Washington, governo determinato a uscire dalla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Libano è determinato a uscire dalla crisi in cui si trova il Paese. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia libanese, Amin Salam, durante la sua visita negli Stati Uniti. In questa occasione, il ministro ha espresso la volontà da parte del Paese dei cedri di "rafforzare i legami con gli Stati Uniti ei Paesi del Golfo e di riconquistare la fiducia della comunità internazionale". “Sono in atto sforzi per elaborare un piano di ripresa economica", ha proseguito il ministro. "Tutte le azioni sono attualmente focalizzate a porre fine al collasso economico", ha insistito, mentre sono in corso colloqui tra il Libano e il Fondo monetario internazionale affinché il Paese riceva sostegno finanziario in cambio dell’attuazione delle riforme necessarie. Il governo libanese guidato dal primo ministro Najib Miqati non si riunisce dallo scorso 12 ottobre a causa di una crisi relativa all’inchiesta sull’esplosione avvenuta il 4 agosto 2020 al porto di Beirut. Allo stesso tempo, prosegue la crisi politico-diplomatica tra Beirut e i Paesi del Golfo, dopo una polemica innescata dalle osservazioni dell'ex ministro dell'Informazione libanese George Kordahi, sul ruolo dell'Arabia nella guerra in Yemen.(Lib)