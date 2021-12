Covid: Meloni, Draghi ha utilizzato pandemia per limitare libertà italiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi dobbiamo batterci per conservare la nostra libertà". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla giornata conclusiva di Atreju, la convention del partito organizzata a Roma. "La libertà vale anche in epoca di pandemia per quel che ci riguarda", ha aggiunto per poi attaccare il presidente del Consiglio Mario Draghi che "ha utilizzato pandemia per limitare a suo piacimento libertà di italiani, è un fatto". (Rin)