- Per le critiche alla gestione della pandemia del governo "siamo diventati no vax, gli unici no vax vaccinati al mondo". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla giornata conclusiva di Atreju, la convention del partito organizzata a Roma. (Rin)