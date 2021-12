G7: ministra Esteri britannica Truss, con Paesi dell'Asean opportunità per rafforzare legami commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riunione dei ministri degli Esteri del G7 continua oggi a Liverpool, con i ministri degli Esteri dei Paesi del sud-est asiatico che si uniscono per la prima volta alle discussioni. Come riferisce il dicastero degli Esteri britannico, i colloqui puntano a rendere i legami tecnologici, economici e di sicurezza più stretti con il blocco dei Paesi Asean composto da dieci nazioni. Le discussioni di oggi si svolgeranno al museo di Liverpool e ad Anfield, sede del Liverpool Football Club, con la maggior parte dei ministri degli esteri dell'Asean che si uniranno virtualmente. La ministra degli Esteri Liz Truss vuole che il Regno Unito abbia una relazione più forte con la regione per riflettere la sua crescente importanza e ritiene che legami più profondi possano essere una vittoria per tutti. "Il primo incontro del G7 con i colleghi dell'Asean è un'opportunità per rafforzare i nostri legami commerciali, economici, tecnologici e di sicurezza con il sud-est asiatico", ha dichiarato Truss. "Unendo le forze e unendo le nazioni amanti della libertà, possiamo garantire che i nostri collegamenti non siano sottodimensionati e riflettano adeguatamente le dimensioni e l'importanza della regione. Legami più profondi possono essere una soluzione vantaggiosa per tutti, offrendo posti di lavoro e opportunità per i britannici, garantendo al contempo uno spazio aperto, sicuro e prospero dellIndo-Pacifico", ha aggiunto il capo della diplomazia di Londra. (segue) (Rel)