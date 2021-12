G7: ministra Esteri britannica Truss, con Paesi dell'Asean opportunità per rafforzare legami commerciali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre il Regno Unito affronta le sfide del futuro con le economie del futuro, riferisce ancora il ministero britannico, Truss incoraggerà le sue controparti del sud-est asiatico a svolgere un ruolo nella definizione degli standard globali sulla tecnologia all'avanguardia. I ministri degli Esteri e dello Sviluppo del G7 insieme agli omologhi dell'Asean discuteranno della collaborazione per garantire il libero flusso di dati eliminando pratiche dannose come il furto di proprietà intellettuale e la criminalità informatica. Truss sosterrà inoltre la definizione di standard per un comportamento responsabile nel cyberspazio e promuoverà la capacità informatica sostenuta dal Regno Unito che è in costante crescita nella regione dell'Asean. Durante la riunione si discuterà della crisi in Myanmar anche se l'esercito del Myanmar non è stato invitato a partecipare all'evento. (segue) (Rel)