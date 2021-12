G7: ministra Esteri britannica Truss, con Paesi dell'Asean opportunità per rafforzare legami commerciali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito, sottolinea il ministero, condanna il colpo di Stato militare in Myanmar, le violenze contro la popolazione del Myanmar e la detenzione di membri del governo civile e della società civile, tra cui il consigliere di Stato Aung San Suu Kyi e il presidente Win Myint. Lavorando attraverso le Nazioni Unite e le Ong, il Regno Unito ha già fornito assistenza umanitaria a oltre mezzo milione di persone dal golpe di febbraio e continuerà a lavorare a stretto contatto con l'Asean sulla nostra comune ambizione di porre fine alla crisi in Myanmar. L'incontro di oggi segue il lancio di British International Investment il mese scorso, che investirà miliardi in infrastrutture e tecnologia in tutta l'Asia. Alla Cop26 di novembre sono stati inoltre annunciati due accordi storici, che garantiscono il sostegno fino a 110 milioni di sterline di finanziamenti onesti e affidabili per progetti di infrastrutture sostenibili nell'Asean; e altri 274 milioni di sterline per la regione più ampia per rafforzare la resilienza climatica. (Rel)