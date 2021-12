Arabia Saudita-Iraq: principe ereditario Riad telefona a premier Al Kadhimi, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe ereditario dell'Arabia Saudita Mohammed bin Salman ha telefonato al primo ministro iracheno Mustafa al Kadhimi per discutere delle relazioni bilaterali. Lo rende noto il portale informativo iracheno “Shafaq”. In questa occasione, il principe ereditario ha espresso le sue congratulazioni al premier iracheno per il centenario della fondazione del moderno Stato iracheno. Durante il colloquio, le due parti hanno inoltre esaminato le relazioni tra i due Paesi e le aree di cooperazione esistenti e le modalità per svilupparle.(Res)