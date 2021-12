© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le immagini che arrivano da Ravanusa sono davvero drammatiche. Ci stringiamo intorno alle persone coinvolte e ai familiari delle vittime. Un sentito grazie a tutti quegli operatori che sono scesi in campo in queste ore per garantire i soccorsi". Lo scrive in una nota il deputato del Movimento cinque stelle, Angelo Tofalo.(Com)