Piazza Fontana: Laforgia (Leu), antifascismo necessario per difendere nostri diritti

- "Il 12 dicembre del '69, nella sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura in piazza Fontana a Milano, alle 16:37 scoppiò un ordigno, uccidendo 17 persone e ferendone altre 88. Da una finestra della questura di Milano, appena tre giorni dopo, precipitò Giuseppe Pinelli, un anarchico ingiustamente accusato dei fatti. Seguirono poi anni di depistaggi e altre violenze, altre bombe, altre vite spezzate", ricorda in una nota il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia. "Oggi sappiamo che le bombe furono piazzate dai fascisti per creare instabilità e paura nelle Istituzioni e nei cittadini. Dobbiamo continuare a ricordare fatti come questo, perché la strage di piazza Fontana ci ricorda che la libertà e la giustizia non vanno mai date per scontate e l'antifascismo rimane una condotta civile necessaria per difendere i nostri diritti", aggiunge. (Com)