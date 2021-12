Siria: Deir ez-Zor, morti sette membri forze governative in scontri con Stato islamico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette membri delle forze governative siriane sono morti e altre 17 persone sono rimaste ferite durante alcuni scontri con lo Stato islamico (Is) a Deir ez-Zor, nell’est della Siria. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra. Secondo quanto riferito, alcune cellule affiliate allo Stato islamico hanno compiuto diversi attacchi a siti militari delle brigate Al Quds, ala militare della Jihad islamica, e alla 17esima divisione delle forze governative. Sulla base del rapporto dell’Osservatorio siriano per i diritti umani, da marzo del 2019 a oggi 1.607 persone sono morte tra le forse governative e le milizie a loro fedeli in seguito ad attacchi o scontri con lo Stato islamico.(Res)