Piazza Fontana: Fratoianni, account Twitter Senato rilancia pista anarchici, Casellati spieghi

- "Trovo incredibile che il Senato della Repubblica per ricordare l'anniversario della strage di piazza Fontana utilizzi sulla sua pagina ufficiale Twitter la ricostruzione di alcuni senatori fascisti che rilanciavano la pista anarchica. Un oltraggio alle vittime, ai loro familiari, alla città di Milano". Lo denuncia in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. "Come ha ricordato anche il capo dello Stato la matrice di quella strage è nettamente neofascista. Mi auguro che la senatrice Casellati rettifichi al più presto e spieghi perché sia potuto accadere un episodio simile", conclude.(Com)