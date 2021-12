Ravenusa: Fratoianni, solidarietà a comunità, grazie a chi lavora per salvare vite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un bruttissimo risveglio. Le immagini che arrivano da Ravenusa fanno male. In queste ore drammatiche siamo vicini a quella comunità colpita in questo modo. E cordoglio per le vittime di questa tragedia". Lo scrive sui social il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. "Un ringraziamento va - conclude - a tutti coloro dalle Forze dell'ordine ai Vigili del fuoco alla Protezione civile che stanno dando il massimo nelle operazioni di soccorso e sicurezza". (Rin)