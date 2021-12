G7: Sereni, Asean partner chiave per Italia ed Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- L'Asean è un partner chiave per l'Unione europea e per l'Italia nella regione Indo-Pacifico. Lo ha dichiarato alla riunione ministeriale del G7 a Liverpool alla sessione allargata ai Paesi Asean "Indo-Pacific: shared security and Regional Collaboration" la vice ministra degli Esteri Marina Sereni, che ha aggiunto: "Il contributo dell'Asean alla difesa della libertà di navigazione, alla prevenzione dei conflitti attraverso un meccanismo cooperativo di risoluzione delle controversie, e alla promozione del pluralismo e dei valori di tolleranza è indiscutibile". "La costituzione di un Partenariato di Sviluppo testimonia l'impegno dell'Italia con i Paesi Asean per preservare un multilateralismo efficace e rafforzare la pace, la stabilità e la prosperità economica di tutti. La partnership è uno strumento per far progredire le capacità istituzionali dei Paesi Asean . Il nostro partenariato si basa su sei pilastri principali della cooperazione: questioni politiche e di sicurezza; relazioni economiche; scambi socio-culturali; agricoltura e ambiente; collaborazione sanitaria; sviluppo e cooperazione umanitaria", ha aggiunto. "In questo quadro, abbiamo già organizzato un'ampia gamma di iniziative e strumenti a beneficio dei nostri partner Asean nel settore della sicurezza, rafforzando le loro capacità nella lotta alla criminalità organizzata, nella sicurezza informatica, nel contrasto al terrorismo, nella cooperazione tra forze di polizia, nella protezione dei civili nelle missioni di pace e nella tutela del patrimonio culturale. L'Italia è pienamente impegnata a cooperare al rafforzamento delle istituzioni Asean e tali attività sono pienamente in linea con le priorità e gli interessi comuni evidenziati dai nostri partner", ha concluso.(Rel)