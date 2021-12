Ravanusa: Sibilia, corsa contro tempo per ritrovare persone vive sotto macerie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono in costante contatto tramite il Centro operativo nazionale con il comando dei Vigili del fuoco di Agrigento per seguire i soccorsi nella zona del centro storico di Ravanusa, in provincia di Agrigento, dove ieri sera si è verificato uno scoppio con conseguente incendio. Prosegue senza sosta da tutta la notte, da parte del personale del soccorso, la ricerca dei dispersi in nell'area, particolarmente estesa, in cui si è verificato il crollo totale di quattro edifici e il coinvolgimento di una quarantina di edifici in un intero isolato del centro storico", dichiara il sottosegretario all'Interno Carlo Sibilia. "Le proporzioni del disastro - che coinvolge una superficie di 10.000 metri quadri - e il numero delle persone ancora disperse richiede il massimo impegno, che viene assicurato da squadre convenute da tutta la Regione. Al momento sono state estratte vive dalle macerie due donne, si lotta contro il tempo e scavando a mani nude per trovare altre persone in vita delle sei di cui non si ha notizia, tra cui vi sarebbe cui una donna incinta. Purtroppo tre persone sono le vittime accertate. Al momento è in corso un vertice con le autorità locali e col procuratore di Agrigento del capo della Protezione civile Curcio e del capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Parisi per il coordinamento delle attività sul luogo del disastro", conclude Sibilia.(Com)