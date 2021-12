Egitto-Arabia Saudita: ministro Esteri Shoukry a Riad per inaugurare “consultazione politica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Egitto Sameh Shoukry si è recato a Riad, in Arabia Saudita, per inaugurare il “meccanismo di consultazione politica” con i Paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (Gcc) e migliorare le relazioni bilaterali. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri egiziano, secondo il quale l’iniziativa riguarda “le sfide comuni che deve affrontare la regione”. "L'inaugurazione del meccanismo di consultazione politica Egitto-Golfo arriva come una continuazione dei consolidati rapporti bilaterali, caratterizzati da profondità e forza a vari livelli”, afferma il portavoce del ministero Ahmed Hafez, evidenziando come il meccanismo riflette “l’entusiasmo delle due parti nel coordinarsi e consultarsi periodicamente” in merito alle sfide comuni che la regione deve affrontare(Res)