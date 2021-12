Regno Unito: Assange colpito da un ictus a ottobre, danni neurologici per il fondatore di Wikileaks

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il fondatore di Wikileaks, Julian Assange, ha avuto un ictus nel carcere britannico di Belmarsh, a sud di Londra, dove si trova in stato di detenzione. Lo ha reso noto la fidanzata di Assange, Stella Moris, in un tweet. Come ricorda il "Daily Mail", il fondato di Wikileaks si trova in custodia cautelare nel carcere di massima sicurezza in attesa di conoscere il suo destino su una sua possibile estradizione negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dall'organo di stampa, Assange sarebbe stato colpito da "un piccolo ictus" che ha comportato un abbassamento della palpebra sull'occhio destro, oltre a problemi di memoria e danni neurologici. Si tratterebbe, riferisce il quotidiano, di un "attacco ischemico transitorio", in cui l'afflusso di sangue a una parte del cervello viene temporaneamente interrotto. “Julian sta lottando e temo che questo mini-ictus possa essere il precursore di un attacco più grave. Aumenta le nostre paure sulla sua capacità di sopravvivere più a lungo va avanti questa lunga battaglia legale. Deve risolversi urgentemente. Guarda gli animali intrappolati nelle gabbie di uno zoo. Gli accorcia la vita. È quello che sta succedendo a Julian. I casi giudiziari senza fine sono estremamente stressanti mentalmente”, ha scritto Moris. (segue) (Rel)