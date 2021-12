Ravanusa: Bellanova, vicinanza a persone colpite, grazie a soccorritori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Sono "spaventose le immagini che arrivano da Ravanusa, in provincia di Agrigento, dove una fuga di gas ha provocato un'esplosione e il crollo di una vasta area, con morti e feriti. Un grazie alle Forze dell'ordine e ai volontari, che ancora in queste ore lavorano senza sosta alla ricerca dei dispersi, e la mia vicinanza alle persone colpite da questa terribile tragedia", scrive su Facebook la viceministra alle Infrastrutture, Teresa Bellanova. "Garantire sicurezza sui territori, da ogni punto di vista, deve essere una priorità per il Paese. Affinché queste vicende dolorose non possano più accadere", aggiunge. (Rin)