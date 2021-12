Ravanusa: Papatheu (FI), governo non lasci da sola un'intera comunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le immagini che arrivano da Ravanusa sono terribili. Solidarietà e vicinanza ai familiari delle vittime e dei dispersi. Il governo intervenga al più presto per non lasciare da sola un'intera comunità". Lo scrive in una nota la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu, in merito all'esplosione, dovuta quasi sicuramente ad una fuga di gas, avvenuta ieri sera nel Comune in provincia di Agrigento. "Un ringraziamento particolare va al dipartimento della Protezione civile, ai vigili del fuoco ed alle Forze dell'ordine per lo straordinario impegno profuso in queste ore", conclude la parlamentare azzurra. (Com)