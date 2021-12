Libia: membro Foro dialogo politico, svolgimento elezioni fondamentale per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo svolgimento delle elezioni presidenziali e legislative nella data prevista del 24 dicembre è un “rifugio sicuro” per il popolo libico e per portare in salvo la Libia. Lo ha dichiarato un membro del comitato consultivo del Foro di dialogo politico libico (Lpdf), Umm al Ezz al Farsi, sulla sua pagina Facebook ufficiale. "Il rinvio della data delle elezioni a tempo indeterminato potrebbe essere fatale per le aspirazioni del popolo”, ha proseguito, sottolineando che non vi sono alternative se non le elezioni del 24 dicembre prossimo.(Lit)