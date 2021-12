G7: ministra Esteri britannica Truss, ultima occasione per Iran su accordo nucleare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Iran è l'ultima occasione di presentare un'offerta concreta e prendere parte al Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa) sul nucleare. È quanto affermato dalla ministra degli Esteri britannica Liz Truss, durante la conferenza stampa tenuta al termine della riunione dei ministri degli Esteri del G7 a Liverpool. "C'è ancora tempo per l'Iran per arrivare ad una soluzione sul nucleare" ha affermato Truss, aggiungendo che è "vitale" per il Paese che torni a prendere parte all'accordo. "Non permetteremo all'Iran di utilizzare un'arma nucleare, sono molto seria su questo", ha chiarito il capo della diplomazia di Londra ricordando che si sono concluse il 9 dicembre le discussioni tra i Paesi firmatari del Jcpoa. Occasione nella qual i diplomatici di Regno Unito, Francia e Germania hanno esortato Teheran a tornare con "proposte realistiche" dopo che la delegazione iraniana aveva richiesto revisioni all'Accordo, ritenute inaccettabili. (Rel)