Campidoglio: presidente Aula positiva al Covid, sedute in streaming

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente dell'Assemblea capitolina, Svetlana Celli, è positiva al Covid. Lo riferisce lei stessa in un post su Facebook in cui spiega che l'Aula Giulio Cesare si riunirà in streaming. "Ho saputo di essere positiva al Covid-19. Malgrado tutte le accortezze e protezioni purtroppo il tampone ha dato esito positivo - scrive Celli -. Ho sintomi lievi, per fortuna, grazie al vaccino. E per questo non smetterò mai di ricordare a tutti quanto è importante vaccinarsi. Dovrò annullare tutti gli impegni di questo periodo, ma gli uffici stanno già lavorando per permettere all'Aula di lavorare on line e di non fermarsi. Molto probabilmente già dall' inizio della settimana ci riuniremo con i capigruppo in collegamento da remoto e decideremo come procedere con le sedute dell'Aula e assicurare il nostro lavoro per la città". (Rer)