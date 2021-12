Roma: Morassut (Pd), la casa di Pasolini diventi un museo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La casa di Pier Paolo Pasolini deve diventare un museo. Occorre fare ogni sforzo, pur nel pieno rispetto dei diritti di proprietà privata, affinché questo luogo che ricorda la vita e la produzione letteraria di Pasolini possa finalmente diventare un bene culturale. Ci muovemmo in questa direzione già ai tempi della Giunta Veltroni ma dopo il 2008 tutto si è fermato, come molte cose a Roma. In questo piccolo appartamento presero forma i romanzi 'Ragazzi di vita' e 'Una vita violenta', ambientati proprio tra Rebibbia e Ponte Mammolo. Mi auguro non resti inascoltato l'appello delle associazioni del quartiere e del Municipio IV che ne chiedono l'acquisto. Le procedure si possono trovare". Così in una nota il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Roberto Morassut. (Com)