Civitavecchia: viola 2 volte in un giorno misura cautelare di non avvicinarsi a madre, arrestato (2)

- I carabinieri sono dovuti intervenire proprio su richiesta della donna che lo aveva notato mentre attendeva che uscisse di casa per andare al lavoro. Giunti sul posto, i militari lo hanno fermato e portato in caserma, dove è stato identificato e deferito all’Autorità giudiziaria. Non contento, poche ore dopo essere uscito dagli uffici dell’Arma, il 19enne ha deciso di presentarsi nuovamente presso l’abitazione della madre, questa volta per attenderla al rientro dal lavoro. I militari hanno ricevuto la nuova segnalazione al “112” da parte della vittima e sono dovuti intervenire nuovamente. Il giovane, sorpreso di nuovo nella flagranza del reato e incurante all’invito dei Carabinieri di allontanarsi, è stato arrestato e riaccompagnato in caserma, dove però, questa volta, è stato trattenuto in attesa del rito direttissimo. (Rer)