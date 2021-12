G7: ministra Esteri britannica Truss, per la Russia conseguenze devastanti se invade Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le conseguenze per la Russia saranno "enormi" e "devastanti" se la Russia deciderà di invadere l'Ucraina. Lo ha affermato la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, durante la conferenza stampa tenuta nell'ultima giornata della riunione dei ministri degli Esteri e dello Sviluppo del G7 a Liverpool. Truss ha insistito che la "coalizione" è stata molto chiara sulla minaccia russa, concordando sul proteggere "la democrazia e la libertà delle persone, non che la dignità". Truss ha insistito sul fatto che i Paesi del G7 hanno lanciato un chiaro messaggio al presidente russo Vladimir Putin sul "fermare la minaccia verso la vicina Ucraina". Su possibili sanzioni alla Russia, il capo della diplomazia di Londra ha affermato che il Regno Unito è sempre stato pronto a combattere la corruzione globale e avviare delle sanzioni economiche "ove necessario". "Stiamo discutendo attentamente con gli altri Paesi del G7 su quali potrebbero essere le conseguenze per la Russia", ha aggiunto.(Rel)