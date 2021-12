G7: ministra Esteri britannica Truss, preoccupazione per politica economica della Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi del G7 sono preoccupati della politica economica restrittiva della Cina. È quanto affermato dalla ministra degli Esteri britannica Liz Truss, nella conferenza stampa durante l'ultima giornata della riunione dei ministri degli Esteri e dello Sviluppo del G7 a Liverpool. La ministra ha sottolineato l'importanza di promuovere società libere e democratiche. Truss ha ammesso che l'idea comune tra i ministri dei Paesi partecipanti ai colloqui di questo fine settimana a Liverpool, è una certa "preoccupazione" per le politiche cinesi. Per questo motivo, ha chiarito, gli Stati sono orientati verso crescenti investimenti su intelligenza artificiale e nuove tecnologie. "L'obiettivo è far sì che anche l'ambito tecnologico sia basato su idee di libertà e pace", ha spiegato Truss.(Rel)