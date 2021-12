Roma: ubriaco al volante imbocca strada a senso unico e urta auto a Palestrina, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella serata di ieri, in località Carchitti del comune di Palestrina, un cittadino romeno di 50 anni, in forte stato di ebbrezza, alla guida della propria autovettura, ha imboccato contromano una strada del centro cittadino, urtando veicoli in sosta e in marcia e rischiando di investire i numerosi pedoni presenti. Tra gli automobilisti speronati dal 50enne, c'era anche un carabiniere, libero dal servizio, in forza alla Compagnia Carabinieri di Palestrina che si è immediatamente qualificato, tentando di interrompere l'azione del cittadino romeno. (segue) (Rer)